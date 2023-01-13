"Элси" ликвидирует компанию, ранее управлявшую активами "Сибантрацита"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ООО "Элси Холдинг" (входит в "А-Проперти Развитие") приняло решение ликвидировать ООО "УК Сибантрацит", ранее управлявшее тремя разрезами группы "Сибантрацит".

Как сообщается на сайте Федресурса, решение о ликвидации принято внеочередным собранием участников ООО "УК Сибантрацит".

Ранее в группу "Сибантрацит" входили четыре разреза – Кийзасский, Колыванский, Верхнетешский и Восточный, до сентября 2022 года УК "Сибантрацит" управляла тремя из них – Колыванским, Восточным и Верхнетешским. В настоящее время разрезами управляет ООО "УК Элси".

При этом, согласно выписке из ЕГРЮЛ, на данный момент ООО "УК Сибантрацит" владеет 99,9% ООО "УК "Элси Мыски", которое управляет кемеровским разрезом Кийзасский.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2022 года УК "Сибантрацит" была передана офшором Sibanthracite Limited (Кипр) двум российским компаниям "Элси Холдинга".

В 2021 году группа "Аллтек" подписала соглашение о продаже группы "Сибантрацит" компании "А-Проперти Развитие". Летом 2022 года консолидация группы была завершена, та перешла к ООО "Сибан Холдинг" (с середины октября 2022 года - ООО "Элси Холдинг").

В результате слияния активов УК "Эльга уголь" и УК "Сибантрацит" была образована угледобывающая компания "Элси". В числе активов - пять разрезов: Эльгинский (Якутия), Колыванский и Восточный (Новосибирская область), Кийзасский и Верхнетешский (Кемеровская область), а также обогатительные комплексы "Листвянская" (Новосибирская область) и "Эльга".

Позже стало известно, что "А-Проперти" намерена объединить управление угольными активами в Якутии и Новосибирской области в единую компанию - ООО "УК Элси".

Согласно ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "А-Проперти Развитие" являются Альберт Авдолян (владеет 36,67%), Сергей Адоньев (31,67%) и Александр Исаев (31,66%).