Международные резервы РФ в 2022 году снизились на 7,7%, до $582 млрд

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в декабре 2022 года увеличился на $14,700 млрд, или на 2,6%, до $581,989 млрд с $567,289 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В 2022 году резервы уменьшились на $48,638 млрд, или на 7,7%, с $630,627 млрд на 1 января 2022 года после роста в 2021 году на $34,853 млрд, в 2020 году на $41,415 млрд, в 2019 году - на $85,864 млрд, в 2018 году - на $35,753 млрд, в 2017 году - на $55,001 млрд.

Банк России сейчас, после санкций, наложенных на него западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Оставшаяся часть резервов состоит из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступает изменение стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.