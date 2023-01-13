Денежная база РФ в декабре выросла на 14,2%, в 2022 году – на 20,1%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в декабре 2022 года увеличилась на 3 трлн 37,3 млрд рублей, или на 14,2%, до 24 трлн 428,6 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России.

Денежная база в 2022 году увеличилась на 4 трлн 89,7 млрд рублей, или на 20,1%, с 20 трлн 338,9 млрд рублей на 1 января 2022 года.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 января выросли до максимума за четыре года (с 1 декабря 2018 года, когда они также составляли 20,1%) с 9,4% на 1 декабря.

Увеличение денежной базы в декабре определил рост средств, размещенных банками в депозитах ЦБ РФ, на 1 трлн 321,8 млрд рублей, или на 36,4% и на корсчетах в ЦБ РФ на 926,8 млрд рублей, или на 45,1%.

В то же время в декабре объем наличных денег увеличился на 788,8 млрд рублей, или на 5,1%.

В 2022 году объем наличных вырос на 2 трлн 279,6 млрд рублей, или на 16,2%, до 16 трлн 347,7 млрд рублей. Годовые темпы роста наличных на 1 января стали максимальными за десять месяцев, с 1 марта 2022 года, когда они составили 18,7%.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в декабре снизилась до 66,9% c 72,7%.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.