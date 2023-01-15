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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:04

Белоруссия планирует получить от РФ около $650 млн обратного акциза на нефть в 2023 году

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Белоруссия рассчитывает на поступление из России в 2023 году обратного акциза на нефть в сумме 1,7 млрд белорусских рублей ($647,4 млн в эквиваленте по актуальному курсу Нацбанка республики), сообщил белорусский министр финансов Юрий Селиверстов.

"При стоимости барреля $80 белорусские нефтезаводы смогут получить в этом году около 1,7 млрд белорусских рублей обратного акциза", - сказал Селиверстов эфире гостелеканала "Беларусь 1" в воскресенье, уточнив, что "все будет зависеть от стоимостных условий".

"То есть это такая ощутимая сумма, которая позволит нашим нефтезаводам, перерабатывая нефтепродукты, которые необходимы для нашего внутреннего рынка, иметь такие же условия, как в Российской Федерации, и чувствовать себя там экономически вполне в приемлемых выгодных условиях", - подчеркнул он.

"В Российской Федерации те, кто реализует нефтепродукты внутри, получают соответствующий обратный акциз. Те, кто производит у нас из нефти нефтепродукты, по сути, получали обратный акциз в прошлом году на временной основе в рамках соглашения с Российской Федерацией, которое у нас было на первую часть 2021-го и 2022 год. То есть у нас эта схема уже работала, но она была как временная. Теперь, когда она попала в договор (соглашение о косвенных налогах между Белоруссией и Россией - ИФ), она уже будет постоянной", - добавил глава белорусского Минфина.

Ранее Селиверстов в интервью "Беларусь 1" рассказал о планах договориться с Россией о рефинансировании внешнего долга Белоруссии.

Белоруссия Россия
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