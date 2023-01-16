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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:07

ЦБ Китая влил 779 млрд юаней в финсистему в рамках среднесрочного кредитования

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 779 млрд юаней ($116,2 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК. Она остается без изменения пятый месяц подряд.

Между тем истек срок погашения кредитов на 700 млрд юаней, в результате чистый приток средств в систему составил 79 млрд юаней.

Кроме того, китайский ЦБ предоставил банкам 82 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых, по 14-дневным операциям – 74 млрд юаней под 2,15% годовых.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.

Размер годовой LPR сейчас составляет 3,65% годовых. Решение относительно этой ставки будет принято 20 января.

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