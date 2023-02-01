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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:29

Народный банк Китая предоставил банкам 155 млрд юаней через обратное РЕПО

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Народный банк Китая в среду предоставил банкам 155 млрд юаней ($23 млрд) в рамках операций обратного РЕПО.

Процентная ставка по семидневным операциям составила 2% годовых.

Этот шаг направлен на поддержание достаточного уровня ликвидности в банковской системе, разъяснил регулятор.

31 января НБК влил в финсистему средства на сумму 471 млрд юаней ($69,7 млрд), в понедельник - на 173 млрд юаней ($25,6 млрд).

Народный банк Китая Китай
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