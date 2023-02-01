Народный банк Китая предоставил банкам 155 млрд юаней через обратное РЕПО
Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Народный банк Китая в среду предоставил банкам 155 млрд юаней ($23 млрд) в рамках операций обратного РЕПО.
Процентная ставка по семидневным операциям составила 2% годовых.
Этот шаг направлен на поддержание достаточного уровня ликвидности в банковской системе, разъяснил регулятор.
31 января НБК влил в финсистему средства на сумму 471 млрд юаней ($69,7 млрд), в понедельник - на 173 млрд юаней ($25,6 млрд).