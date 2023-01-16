Объем сделок с лондонскими офисами в IV квартале упал до минимума за 20 лет

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Лондоне в октябре-декабре 2022 года объем сделок по покупке и продаже офисных помещений рухнул до минимума за 20 лет на фоне неопределенности, вызванной предложенной правительством Лиз Трасс, а затем отмененной налоговой реформой.

Сумма сделок в четвертом квартале составила менее 400 млн ($488 млн), упав на 88% относительно предыдущего квартала, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование CoStar Group Inc.

В первом квартале прошлого года в Лондоне были совершены сделки с офисной недвижимостью на сумму 6,4 млрд фунтов. Это было вызвано оптимистичным настроением инвесторов, ждавших лишь умеренного повышения процентных ставок Банка Англии.

Средний показатель сделок за квартал в последние 20 лет составляет порядка 3,5 млрд фунтов, отмечают аналитики CoStar.