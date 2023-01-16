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Moody's прогнозирует в 2023 году среднюю цену Brent ниже $100 за баррель

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Агентство Moody's прогнозирует, что средняя цена нефти Brent в 2023 году останется ниже среднего значения за 2022 год на уровне $100 за баррель, однако превысит среднесрочный прогноз агентства на уровне $50-70 за баррель.

Траектория цен на нефть в нынешнем году остается неопределенной и будет зависеть от экономической ситуации в крупнейших экономиках мира, отмечается в обзоре Moody's. При этом агентство ожидает высокой волатильности на рынке.

Падение цен на нефть с июня отражает ослабление рыночных ожиданий в отношении роста спроса на фоне возросших рисков рецессии в США и Европе и краткосрочного ослабления спроса из Китая в связи с антиковидными ограничениями, пишет агентство.

Кроме того, Moody's отмечает снижение риска скачка цен на нефть, связанного с введением потолка цен на российскую нефть в декабре и угрозой ответных мер со стороны России.

Агентство отмечает, что неопределенность в отношении роста спроса в Европе, США и на развивающихся рынках остается непривычно высокой. В случае, если экономики Китая, Европы и Штатов не восстановятся или ситуация усугубится, цены на нефть могут опуститься существенно ниже текущих уровней в $80 за баррель.

В свою очередь, устойчивость экономик США и Европы наряду с более существенным, чем ожидается, восстановлением экономики Китая окажет поддержку нефтяным ценам.

Еще одним фактором, способствующим росту котировок, является ограниченное предложение, отмечает Moody's.

Brent Moody's Китай США Европа
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