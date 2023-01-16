Нефть ускорила снижение, Brent - $84,5 за баррель

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в понедельник, опускаясь впервые за восемь сессий.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 по московскому времени подешевели на $0,78 (0,91%) - до $84,50 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени понизились на $0,75 (0,94%) - до $79,11 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 8,3%, WTI - на 8,5%. Оба контракта завершили торги на максимумах с начала года.

Активность на нефтяном рынке в понедельник снижена, поскольку биржи США закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, отмечает Trading Economics.

На этой неделе внимание трейдеров будет сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые будут обнародованы во вторник и среду соответственно.

Также аналитики оценивают данные нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на пять единиц и составило 623. Количество газовых установок сократилось на две, до 150.

Между тем основным фактором, влияющим на движение котировок, остаются перспективы экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире. Власти КНР в конце 2022 года объявили о снятии антиковидных ограничений после трех лет жестких локдаунов, и инвесторы надеются, что спрос на нефть в стране начнет восстанавливаться - а может быть, и достигнет рекордных значений, пишет агентство Bloomberg.

Тем временем международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что средняя цена нефти Brent в текущем году останется ниже среднего значения за 2022 год на уровне $100 за баррель, однако превысит среднесрочный прогноз агентства на уровне $50-70 за баррель.

Траектория цен на нефть в нынешнем году остается неопределенной и будет зависеть от экономической ситуации в крупнейших экономиках мира, отмечается в обзоре Moody's. При этом агентство ожидает высокой волатильности на рынке.