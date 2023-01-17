Brent подорожала до $85,15 за баррель

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут на торгах вторника.

К 14:18 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,69 (0,82%), до $85,15 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,05 (0,06%), до $79,01 за баррель.

Негативным фактором для рынка являются сохраняющиеся опасения по поводу возможной рецессии, пишет Trading Economics. При этом ОПЕК выказывает "осторожный оптимизм" в отношении перспектив мировой экономики, заявил Bloomberg генсек организации Хайсам аль-Гайс.

По оценке организации, в 2023 году спрос на нефть в Китае вырастет на 0,5 млн баррелей в сутки, и рост закупок со стороны КНР - это хороший сигнал.

Экономика Китая в четвертом квартале 2022 года увеличилась на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Таким образом, темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале.

Аналитики в среднем ожидали повышения китайского ВВП в октябре-декабре на 1,8%, сообщает Trading Economics.

На этой неделе внимание трейдеров сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства.