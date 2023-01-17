Yomiuri сообщила о скором сокращении доли Renault в Nissan до 15%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. и французский автомобилестроительный концерн Renault SA находятся на завершающем этапе согласования сделки по пересмотру условий их двустороннего альянса, пишет газета Yomiuri.

Обсуждается постепенное уменьшение доли Renault в Nissan до 15% и инвестиций Nissan в бизнес по производству электромобилей Renault. Стороны рассчитывают завершить переговоры уже в январе и затем объявить о достигнутых договоренностях.

Французские власти уже пообещали Nissan поддержать пересмотр условий альянса.

Сейчас Renault принадлежит 43% акций Nissan, японской компании - 15%-ная доля в Renault. Неравные доли Renault и Nissan в друг друге зачастую становились проблемным вопросом для руководства Nissan.

Nissan еще не определилась с размером инвестиций в бизнес Renault по производству автомобилей, сообщил Bloomberg осведомленный источник.

Председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар и главный исполнительный директор компании Лука де Мео, как ожидается, лично посетят предстоящее заседание операционного совета альянса в Японии в конце января. После этого совет директоров Nissan должен официально одобрить соглашение до того, как о нем будет объявлено публично, отмечает источник агентства.

Альянс Renault-Nissan был образован в 1999 году, в 2016 году к нему присоединилась Mitsubishi. В совокупности три компании производят свыше 10% всех автомобилей в мире. Между партнерами время от времени возникала напряженность, которая усилилась после ареста бывшего главы альянса Карлоса Гона. Кроме того, Nissan выражала опасения в связи с увеличением доли французского правительства в Renault, через которую власти могли влиять на решения в японской компании.

В октябре 2022 года о переговорах о реструктуризации альянса сообщала Financial Times. Источники газеты объясняли, что Renault, планирующий в будущем полностью перейти на выпуск электромобилей, хочет продать часть бизнеса по выпуску машин с двигателями внутреннего сгорания китайской Geely. На это решение нужно согласие Nissan с учетом общей интеллектуальной собственности компаний. Японская компания же выступает против сделки, не желая, чтобы совместные с Renault технологии не попали в руки китайской компании.