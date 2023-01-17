Минприроды ждет прироста запасов нефти и конденсата в 550 млн т в 2023 году

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Прирост запасов нефти и конденсата в России в 2023 году ожидается на уровне 550 млн тонн, газа - 650 млрд кубометров, сообщил "Интерфаксу" глава Минприроды Александр Козлов.

Ранее Минприроды сообщало, что прирост запасов нефти и конденсата в стране по итогам геологоразведочных работ 2022 года составит 600 млн тонн, газа - 675 млрд кубических метров.

Эти данные свидетельствуют, что Россия в 2022 году обеспечила восполнение запасов углеводородов.

Как говорил вице-премьер Александр Новак, добыча нефти в России по итогам 2022 года составила 535 млн тонн, газа - 671 млрд кубометров.