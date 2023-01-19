Новак заявил, что добыча нефти в РФ в январе сохраняется на уровне декабря

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российские нефтекомпании в январе сохраняют добычу на уровне декабря, снижения не наблюдается, сообщил в четверг "Интерфаксу" вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российско-Туркменского бизнес-форума.

"Январь еще не закончился, но сейчас (добыча - ИФ) на уровне декабря месяца", - сказал Новак.

"Мы говорили о том, что у нас есть риски снижения добычи, но пока у нас снижение добычи не наблюдается. Мы будем оценивать, смотреть. Наши компании работают, максимально сохраняя возможности по добыче и экспорту", - добавил вице-премьер.