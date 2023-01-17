Пекин предложил иностранным инвесторам вложиться в восстановление экономики КНР

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Китай открыт для глобального сотрудничества после трех лет изоляции, вызванной пандемией, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер КНР Лю Хэ. Он добавил, что иностранные инвесторы должны сыграть свою роль в программе "общего процветания" председателя КНР Си Цзиньпина.

О выступлении Лю Хэ пишет The Wall Street Journal.

Он сказал, что стремление Китая к "общему процветанию" не означает, что страна принимает эгалитаризм или велфаризм. Вместо этого Китай имеет долгосрочную цель развития, в которой "предприниматели, в том числе иностранные инвесторы, будут играть решающую роль, поскольку они являются ключевыми элементами создания общественного богатства", отметил он.

Китай не может вернуться к плановой экономике, заявил Лю Хэ. Он сказал, что национальная стратегия направлена, среди прочего, на увеличение внутреннего потребления, а также на расширение внешней торговли и инвестиции.

Вице-премьер полагает, что темпы экономического роста в стране, как ожидается, "вернутся к норме" в 2023 году. Это приведет к увеличению импорта и корпоративных инвестиций, поскольку расходы домохозяйств вернутся к допандемийному уровню.

Профицит счета текущих операций КНР в 2022 году превысил 2% ВВП по сравнению с 1,8% ВВП годом ранее, сообщил он.

При этом Лю Хэ попросил крупнейшие мировые экономики обратить внимание на побочные эффекты повышения процентных ставок для стран с развивающимися рынками, которые могут привести к долговым проблемам и финансовым рискам.

Пик заражения коронавирусом в стране и восстановление экономики наступили раньше, чем ожидало правительство, отметил вице-премьер. Он заверил, что в Китае есть достаточный запас лекарств для лечения COVID-19.