Эксперты допустили восстановление экономики КНР быстрее прогнозов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - 2022 год мог стать для Китая одним из худших по темпам роста экономики, однако данные за более короткие периоды указывают на то, что ситуация может улучшиться раньше, чем ожидалось первоначально, сообщает CNBC, ссылаясь на мнения аналитиков.

По итогам 2022 года экономика КНР увеличилась на 3%, что оказалось хуже целевых 5,5%, установленных китайским правительством. Годовые темпы роста стали вторыми из самых низких с 1976 года. Более слабое повышение ВВП за этот период было зафиксировано лишь в 2020 году - 2,2%. Для сравнения: в 2021 году китайская экономика выросла на 8,1%.

Рост ВВП за четвертый квартал превзошел ожидания аналитиков: экономика Китая увеличилась на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале, но превысили прогнозы аналитиков.

"Мы видим, как участники рынков и те, кто определяют направление монетарной политики, анализируют данные, при этом все внимание сфокусировано на устойчивости восстановления Китая после коронавируса: открытие экономики происходит быстрее и раньше, и так же может быть и с восстановлением", - пишут экономисты Citi.

"Если говорить о показателях за месяц, стоит отметить неожиданное улучшение ситуации с розничными продажами и устойчивость рынка труда", - отметили эксперты.

В свою очередь, стратеги JPMorgan ждут "устойчивого восстановления экономики в 2023 году в результате ее открытия и стимулов в рамках монетарной политики".

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) на прошлой неделе намекнул на грядущие изменения в политике "трех красных линий", предусматривающей ограничение использования заемных средств в секторе недвижимости на фоне волны дефолтов и падения рынка недвижимости.

Пекин ослабляет ограничительные меры в отношении кредитов для застройщиков, чтобы снизить давление на сектор в условиях слабости экономики, пострадавшей от негативных последствий локдаунов, сообщила газета Financial Times.

Эксперты JPMorgan полагают, что восстановление спроса, вероятно, окажет поддержку сектору услуг и потребительских товаров. По их мнению, китайская экономика могла уже ощутить на себе максимальное давление в последний месяц 2022 года.

"Несмотря на слабость, декабрь мог быть периодом, когда траектория роста китайской экономики достигла дна, - считает рыночный стратег JPMorgan Чаопин Чжу. - Высокочастотные факторы указывают на быстрое восстановление экономической активности, тогда как количество заражений уже, вероятно, прошло пиковые значения в стране".