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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Средневзвешенная доходность ОФЗ 26239 на аукционе составила 10,16%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года составила 82,9309% от номинала, что соответствует доходности 10,16% годовых, говорится в сообщении "Московской биржи".

Всего было продано бумаг на общую сумму 29 млрд 660 млн рублей по номиналу при спросе 51 млрд 471 млн рублей по номиналу.

Цена отсечения была установлена на уровне 82,84% от номинала, что соответствует доходности 10,18% годовых.

Облигации серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 3-го купонного дохода - 1 февраля 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,9% годовых (1-й купон - 43,67 рубля на облигацию и 2-20-й купоны - 34,41 рубля на облигацию).

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