Минфин РФ разместил ОФЗ 26238 на 40,98 млрд рублей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на прошедшем аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года составила 74,898% от номинала, что соответствует доходности 10,4% годовых, сообщил Минфин.

Всего было продано бумаг на общую сумму 40 975 млн рублей по номиналу при спросе 70 218 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 31 32 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 74,7907% от номинала, что соответствует доходности 10,41% годовых.

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 175 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода - 7 июня 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,1% годовых (1-й купон - 34,04 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 35,4 рубля на облигацию).