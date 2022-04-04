РКН не станет применять к YouTube допмеры, если видеохостинг будет исполнять законодательство

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) не станет применять дополнительные меры в отношении YouTube, если видеохостинг снимет ограничения с аккаунтов российских СМИ и ресурсов, пресечет распространение недостоверной информации о действиях России на территории Украины и экстремистского контента, заявили в ведомстве.

"Применение новых мер напрямую зависит от администрации видеохостинга. Если YouTube будет выполнять требования законодательства РФ (начнет удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов), то оснований для применения дополнительных мер в отношении ресурса не будет", - заявили в РКН.

По информации ведомства, к настоящему времени в отношении компании Google LLC, владеющей видеохостингом YouTube, Роскомнадзором составлены и направлены в суд 22 протокола за неудаление запрещенной информации по статье 13.41 КоАП РФ. Суд признал американскую компанию виновной и наложил штрафы на общую сумму свыше 50 млн рублей.

Кроме того, 24 декабря 2021 года на компанию Google LLC наложен оборотный штраф по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, составляющий 5% от выручки компаний за год в России (7,22 млрд рублей).

По мнению РКН, YouTube "является активным участником информационной войны против России; администрация интернет-ресурса занимает ярко выраженную антироссийскую позицию".

Отмечается, что "регулярно блокируются новые YouTube-каналы российских СМИ, как государственных, так и независимых, общественных деятелей, спортивных клубов, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов, целенаправленно модерируется пророссийский контент, постоянно создаются барьеры для распространения российской информационной повестки".

"По каждому факту цензуры Роскомнадзор проводит проверку и требует снять дискриминирующие российских авторов каналов блокировки. До сих пор не сняты ограничения с 36 аккаунтов (Russia Today, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК, НТВ и другие). При этом каналы, транслирующие агрессивный антироссийский контент, призывающие к противоправным деяниям и разжигающие антироссийскую истерию среди пользователей видеохостинга, не подвергаются контролю и каким-либо санкциям со стороны владельцев YouTube", - заявили в ведомстве.

По данным РКН, YouTube "стал одной из ключевых площадок, распространяющих лживый контент о ходе специальной военной операции на территории Украины и дискредитирующий Вооруженные силы Российской Федерации (порядка 6 тыс. материалов)".

Кроме того, говорится в сообщении, видеохостинг не борется с распространением информации экстремистского характера с призывами к противоправным действиям в отношении граждан и военнослужащих Вооруженных сил РФ, не ограничивает материалы экстремистских организаций, таких как "Правый сектор" (признана в РФ террористической и запрещена в РФ) и националистический полк "Азов".

"Всего на текущий момент, игнорируя требования Роскомнадзора, видеохостинг не удалил более 10 тыс. подобных запрещенных материалов", - уточнили в РКН.

В пятницу на сайте Юго-Западного государственного университета было опубликовано письмо Минобрнауки РФ, где содержится просьба к вузам о переносе до 4 апреля своего видеоконтента с YouTube на сервисы VK.Video и Rutubе. Позже данное письмо стало распространяться по телеграм-каналам. В Минобрнауки заявили, что письмо носит рекомендательный характер и связано с импортозамещением.

Ранее в РФ были заблокированы соцсети Twitter, Facebook и Instagram (обе запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, чья деятельность признана судом экстремистской и запрещена в РФ).