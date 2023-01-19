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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:21

ЦБ отметил значительное увеличение финансовых потоков в декабре 2022 года

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Объем финансовых потоков в декабре значительно увеличился относительно ноября, что косвенно указывает на усиление экономической активности в конце года, говорится материалах ЦБ РФ.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за декабрь 2022 года был на 11,0% выше среднего уровня III квартала.

"Во всех группах отраслей отмечалось увеличение входящих финансовых потоков, превышающее обычный декабрьский сезонный рост. Такая динамика платежей, во-первых, может объясняться увеличившимся объемом финансовых транзакций, которые могли быть ранее отложены из-за высокой неопределенности. Во-вторых, это может быть связано с традиционным сезонным ростом активности в конце года, масштаб которого проблематично в полной мере учесть посредством статистических методов сезонного сглаживания", - отмечает ЦБ.

Основной вклад в увеличение финансовых потоков в декабре внесли отрасли, ориентированные на инвестиционный и потребительский спрос.

ЦБ РФ
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