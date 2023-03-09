Банк России отметил значительный рост финансовых потоков в феврале

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Динамика финансовых потоков указывает на рост экономической активности в феврале 2023 года, говорится в комментарии Банка России.

Объем поступлений в феврале значительно увеличился, в январе наблюдалось небольшое снижение. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России за февраль 2023 года, был на 11,4% выше среднего уровня IV квартала 2022 года (в январе этот показатель был на 0,2% ниже среднего уровня).

Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления объем поступлений увеличился на 12%. Во всех группах отраслей и практически во всех федеральных округах отмечалась положительная динамика входящих финансовых потоков.

Значительный рост поступлений в феврале наблюдался в отраслях, ориентированных на внешний спрос. Входящие финансовые потоки увеличились за счет крупных отраслей, в которых в январе отмечалась негативная динамика: нефтепереработка, оптовая торговля и добыча сырой нефти и газа. "Это в целом соотносится с наблюдавшейся курсовой динамикой и восстановлением экспортных поставок нефти и нефтепродуктов в начале года после их некоторого снижения в декабре", - отмечает ЦБ.

В металлургии в феврале сохранилось значительное отставание объема входящих потоков от среднего уровня IV квартала 2022 года.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос и на промежуточное потребление, в феврале также наблюдалось существенное увеличение финансовых поступлений.

Самый активный рост входящих финансовых потоков в феврале среди укрупненных групп отраслей отмечался в ориентированных на инвестиционный спрос отраслях.