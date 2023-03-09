Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Банк России отметил значительный рост финансовых потоков в феврале

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Динамика финансовых потоков указывает на рост экономической активности в феврале 2023 года, говорится в комментарии Банка России.

Объем поступлений в феврале значительно увеличился, в январе наблюдалось небольшое снижение. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России за февраль 2023 года, был на 11,4% выше среднего уровня IV квартала 2022 года (в январе этот показатель был на 0,2% ниже среднего уровня).

Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления объем поступлений увеличился на 12%. Во всех группах отраслей и практически во всех федеральных округах отмечалась положительная динамика входящих финансовых потоков.

Значительный рост поступлений в феврале наблюдался в отраслях, ориентированных на внешний спрос. Входящие финансовые потоки увеличились за счет крупных отраслей, в которых в январе отмечалась негативная динамика: нефтепереработка, оптовая торговля и добыча сырой нефти и газа. "Это в целом соотносится с наблюдавшейся курсовой динамикой и восстановлением экспортных поставок нефти и нефтепродуктов в начале года после их некоторого снижения в декабре", - отмечает ЦБ.

В металлургии в феврале сохранилось значительное отставание объема входящих потоков от среднего уровня IV квартала 2022 года.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос и на промежуточное потребление, в феврале также наблюдалось существенное увеличение финансовых поступлений.

Самый активный рост входящих финансовых потоков в феврале среди укрупненных групп отраслей отмечался в ориентированных на инвестиционный спрос отраслях.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

BMW увеличила чистую прибыль в 2022 году в 1,5 раза

BMW увеличила чистую прибыль в 2022 году в 1,5 раза

Опрошенные ЦБ аналитики ждут снижения ВВП РФ в 2023 году на 1,1% при инфляции в 6%

Опрошенные ЦБ аналитики ждут снижения ВВП РФ в 2023 году на 1,1% при инфляции в 6%

Крупнейшие банки РФ в феврале нарастили продажу валюты до 496 млрд рублей

Крупнейшие банки РФ в феврале нарастили продажу валюты до 496 млрд рублей

Опрос ЦБ выявил негативные последствия замены "недружественного" оборудования в компаниях

Опрос ЦБ выявил негативные последствия замены "недружественного" оборудования в компаниях

Загородные дома в России подорожали на 13% за год на фоне роста спроса

Загородные дома в России подорожали на 13% за год на фоне роста спроса

Поставки российского СПГ в ЕС в 2022 году оценены как рекордные

Трейдеры больше не ждут снижения ставок мировыми ЦБ в 2023 году

Трейдеры больше не ждут снижения ставок мировыми ЦБ в 2023 году

Агентство Argus запустило котировку Urals в Индии

"Аэрофлот" получил сертификат разработчика авиатехники

"Аэрофлот" получил сертификат разработчика авиатехники
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });