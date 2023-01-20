Саудовская Аравия в ноябре снизила добычу нефти на 4,5% к октябрю

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года Саудовская Аравия в ноябре сократила добычу нефти на 4,5% к октябрю, а экспорт сократила на 6,3%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 7,28 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,773 млн б/с в октябре. При этом он на 4,8% превысил показатель за ноябрь 2021 года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в ноябре составила 10,468 млн б/с против 10,957 млн б/с месяцем ранее, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении этот показатель повысился на 5,6%.

Ирак в ноябре сократил экспорт нефти на 2,4% за месяц - до 3,678 млн б/с. Добыча уменьшилась на 4,8% и составила 4,43 млн б/с. По сравнению с ноябрем прошлого года первый показатель снизился на 0,1%, а второй увеличился на 5,3%.

Производство нефти в Венесуэле уменьшилось до 693 тысяч б/с по сравнению с 717 тысячами б/с в октябре. Годом ранее показатель составлял 824 тысяч б/с.

При этом поставки за рубеж из этой страны в ноябре составили 410 тысяч б/с против 541 тысячи б/с месяцем ранее. Венесуэла после длительного перерыва возобновила экспорт топлива в начале 2022 года.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в ноябре сократили добычу нефти на 2% - до 12,12 млн б/с по сравнению с 12,381 млн б/с месяцем ранее. За год показатель вырос на 2,8% (с 11,79 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 4,084 млн б/с против 4,146 млн б/с в октябре (снижение на 1,5%) и 3,11 млн б/с в ноябре 2021 года (скачок на 31,3%).