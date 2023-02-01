Эксперты прогнозируют повышение ставок ЕЦБ на 50 б.п. 2 февраля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Экономисты уверены, что ЕЦБ повысит ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) на заседании 2 февраля, до максимумов с 2008 года, и фокус их внимания уже смещается на следующую встречу совета управляющих, отмечает Bloomberg.

2 февраля ЕЦБ проведет первое в 2023 году заседание по ставке. Если прогнозы рынка оправдаются, базовая процентная ставка по кредитам будет повышена до 3%, ставка по депозитам - до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,25%.

На предыдущем заседании ЕЦБ увеличил все три ставки на 50 б.п. В общей сложности в 2022 году они были подняты на 250 б.п.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам декабрьского заседания, что регулятор намерен продолжить подъем ставок темпами в 50 б.п., и уже в январе ряд представителей Центробанка заявил, что эти планы сохраняют свою актуальность.

Главный вопрос для инвесторов теперь заключается в том, продолжит ли ЕЦБ увеличивать ставки на 50 б.п. в марте, или посчитает нужным замедлить темпы их повышения.

Предварительные данные по инфляции в еврозоне, обнародованные в среду, показали существенное ослабление темпов роста потребительских цен в январе - до 8,5% в годовом выражении с 9,2% в декабре. Январская инфляция является минимальной с мая прошлого года, но по-прежнему существенно превышает 2%-й целевой показатель ЕЦБ.

"В четверг мы будем внимательно следить за тем, что ЕЦБ скажет о дальнейшем направлении процентных ставок, - заявил Bloomberg экономист UBS Феликс Хюфнер. - Будет ли позиция его руководителей столь же "ястребиной", как в январе, или еще более "ястребиной", или их тон станет более мягким".

Хюфнер ожидает подъема ставок ЕЦБ на 50 б.п. в феврале и марте, а также не исключает их повышения на такую же величину в мае.

Европейский ЦБ регулярно повторяет, что все решения по ставкам принимаются не заранее, а непосредственно на каждом заседании с учетом появляющихся данных. Это, однако, не помешало Лагард заявить о планах ЕЦБ продолжать подъем ставок темпами в 50 б.п. на прошлом заседании.

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель и руководитель Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало дали понять, что поддерживают увеличение ставок на 50 б.п. по итогам второго заседания подряд.

Глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот не видит возможности для замедления темпов подъема до середины 2023 года, считая, что ЕЦБ запоздал с ужесточением политики и пока прошел лишь половину пути в цикле подъема ставок.

Глава Банка Италии Иньяцио Виско, в свою очередь, выразил мнение о том, что чрезмерное ужесточение политики ЕЦБ, возможно, несет в себе меньше рисков, чем недостаточное.

Более четкое представление о дальнейших планах европейского центробанка могут дать новые прогнозы по инфляции и динамике ВВП еврозоны, которые регулятор опубликует в марте.

Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экспертов предполагает, что ставка по депозитам ЕЦБ достигнет 3,25% в мае, после чего останется на этом уровне примерно в течение года.