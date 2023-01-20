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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Глава Банка Японии ожидает замедления инфляции, начиная с февраля

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Глава Банка Японии Харухико Курода ожидает, что темпы роста потребительских цен в стране начнут замедляться с февраля.

В пятницу стало известно, что потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ страны) выросли в декабре на 4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это максимальное повышение с декабря 1981 года.

"В основном это было связано с увеличением импортных цен, и мы ожидаем, что в феврале инфляция пойдет вниз. В 2023 финансовом году она будет ниже 2%", - заявил он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

При этом Курода отметил, что нынешняя денежно-кредитная политика "соответствует необходимости".

По итогам декабрьского заседания японский ЦБ неожиданно расширил границы коридора, в котором может колебаться доходность десятилетних госбумаг, до плюс/минус 0,5% по сравнению с плюс/минус 0,25% ранее.

Выступая в пятницу, Курода назвал это решение правильным.

"Японская экономика сейчас восстанавливается после пандемии, - сказал он. - В 2023 фингоду (который завершится в марте - ИФ), по нашим прогнозам, экономический рост составит примерно 2%".

Таким образом, два года подряд ВВП страны будет увеличиваться темпами около 2%.

"Нынешняя трансформация и переход к "зеленой" энергетике, будем надеяться, приведет к ускорению темпов экономического роста в ближайшие годы", - сказал он. По его словам, инвестиции в "зеленую" трансформацию превысят $1 трлн в течение 10 лет.

Курода в апреле покинет пост главы Банка Японии, который он занимал десять лет. Отвечая на вопрос о том, как он оценивает свою работу, Курода сказал: "Мы делали все для того, чтобы восстановить экономический рост".

"К сожалению, мы не достигли целевого показателя инфляции в 2%. Но в этом фингоду мы его, наверное, увидим", - заявил он.

Относительно состояния экономик азиатского региона в целом руководитель японского ЦБ сказал, что ожидает ускорения темпов подъема ВВП Китая в этом году до 5% с 3% в 2022 году. При этом он отметил, что государства Юго-Западной Азии, за исключением Индии, сталкиваются со сложностями. Шри-Ланка, Пакистан находятся в экономическом кризисе, "и они нуждаются в помощи международных институтов", полагает Курода.

Япония Банк Японии
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