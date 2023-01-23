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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Три судна с продовольствием вышли из украинских портов в воскресенье

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Из украинских портов в воскресенье вышли три судна с пшеницей и кукурузой, в том числе - зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"22 января три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 105,5 тысяч тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно Amira Hana перевозит 30 тысяч тонн пшеницы, предназначенной для оказания гуманитарной помощи Эфиопии.

Кроме того, судно BC Vanessa (23 050 тонн кукурузы и 7,3 тысяч тонн пшеницы) направляется в Испанию, сухогруз Sanita S (45 150 тонн пшеницы) - в Турцию.

В порт Одессы направляется за грузом судно, которое в воскресенье прошло по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 22 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 18 330 360 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 336 судов: 665 на прибытие в украинские порты и 671 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

Украина СКЦ
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