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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:33

Два судна доставят украинское продовольствие в Ливию и ФРГ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Из украинских портов в среду вышли два судна с кукурузой и рапсом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"18 января три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 64,2 тыс. тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Сухогруз ER Nazire (47,7 тыс. тонн рапса) направляется в Германию, а судно Ganosaya (16,5 тыс. тонн кукурузы) - в Ливию.

В порт Одессы следует сухогруз, который в среду прошел по морскому гуманитарному коридору.

В СКЦ сообщили, что "было подано 85 заявок на участие в инициативе".

"По состоянию на 18 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 17 821 511 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 310 сухогрузов: 650 на прибытие в украинские порты и 660 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

Украина
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