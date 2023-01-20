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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Три судна доставят продовольствие с Украины в Китай, Индию и Испанию

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Из украинских портов в пятницу вышли три сухогруза с кукурузой, пшеницей, ячменем и подсолнечным маслом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"20 января три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 128,6 тыс. тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Сухогруз Zheng Yao (29,3 тыс. тонн кукурузы, 27,8 тыс. тонн ячменя и 9,4 тыс. тонн пшеницы) отправился в Испанию. Судно Mrc Sedef переправит в Индию 43 тыс. тонн подсолнечного масла. Судно Aviva доставит в Китай 19,1 тыс. тонн подсолнечного масла.

В порт Одессы следует сухогруз, который в пятницу прошел по морскому гуманитарному коридору.

В СКЦ сообщили, что "было подано 86 заявок на участие в инициативе".

"По состоянию на 20 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 18 179 860 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 322 сухогрузов: 655 на прибытие в украинские порты и 667 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

Украина СКЦ Китай
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