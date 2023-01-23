Акции "Норникеля" снизились на 3,8% на сообщениях СМИ по поводу дивидендов компании

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Акции "Норильского никеля" снизились в начале торгов на Московской бирже в понедельник на 3,8% (до 14580 рублей за штуку) на сообщениях СМИ относительно рекомендаций размера дивидендов за 2022 год.

Ранее сообщалось, что менеджмент "Норильского никеля" предложил направить на дивиденды за 2022 г. $1,5 млрд. Эта сумма почти в 4 раза меньше суммарного уровня выплат за 2021 г., когда "Норникель" перечислил акционерам в общей сложности $5,6 млрд ($3,2 млрд - промежуточные дивиденды за 9 месяцев и $2,4 млрд - финальные дивиденды).

Представитель "Норникеля" не комментирует ситуацию.

Предложение обсуждалось на совете директоров компании 15 декабря прошлого года, когда рассматривался бюджет "Норникеля" на будущий год. Менеджмент мотивировал сокращение дивидендов растущей инвестпрограммой.

Общий объем капвложений "Норникеля" в 2023 г. вырастет на 10% к итогу прошлого года, составив $4,7 млрд. В этом году, как ожидается, инвестпрограмма достигнет рекордного уровня, компания финансирует "Серную программу 2.0", горные проекты, проекты поддержания инфраструктуры топливо-энергетического комплекса Норильского промрайона и замены оборудования и капитализируемых ремонтов, а также социальные проекты.

Бюджет был принят советом директоров единогласно, отметила компания. "То, что бюджет был принят единогласно, как минимум говорит о том, что в общих чертах есть согласие по большинству вопросов. Но есть и пространство для дискуссий", - заявила вице-президент "Русала" и член совета директоров "Норникеля" Елена Безденежных (ее комментарий передал представитель компании). "Совет директоров решил, что размер дивидендов будет определен после закрытия финансовой отчетности за непростой 2022 год, ориентируясь на действующую дивидендную политику компании", - добавила она.

Дивидендная политика "Норникеля" предполагает выплаты на уровне не ниже 30% EBITDA, при этом с 2013 г. и до 2022 г. компания перечисляла акционерам по 60% EBITDA, за исключением финальных дивидендов 2020 г., когда основные акционеры - "Интеррос" и "Русал" - договорились о снижении выплат почти на 40% и проведении buyback, основную роль в котором сыграл "Русал".

Финальные дивиденды за 2021 г. стали последними, отталкивающимися от EBITDA и дивидендной формулы в соглашении акционеров.

После истечения юридически обязывающего документа в 2023 г. компании придется пропорционально снизить выплаты, говорил ранее глава "Норникеля" Владимир Потанин. По его мнению, новая дивидендная политика должна предполагать приоритет инвестиций и социальных выплат перед дивидендами, сохраняя при этом определенный уровень доходности для акционеров.

"Дивидендов в том объеме, к которому инвесторы привыкли за последнее время, не будет ни в 2022, ни, предположительно, в 2023 году", - говорил Потанин. Приоритетами для компании сейчас является поддержание непрерывности производства, обеспечение обязательств перед работниками, государством и партнерами. "И акционеры здесь оказались, к сожалению, для акционеров, в том числе и для меня, в этой очереди не первыми", - заключил он.

После истечения соглашения акционеров "Норникель" возьмет за основу расчет дивидендов от free cash flow, что снизит поступления акционерам компании, готовящейся к росту инвестиций в проекты развития рудной базы и экологическую программу. "Норникель" ориентируется на дивиденды в размере 50-75% FCF, говорил ранее вице-президент ГМК по работе с инвестиционным сообществом Владимир Жуков.