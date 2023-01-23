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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Сельхозорганизации РФ в 2022 году увеличили реализацию пшеницы на 12,5%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в 2022 году реализовали 45,2 млн тонн пшеницы, что на 12,5% больше, чем в 2021 году (40,2 млн тонн), сообщает Росстат.

Продажа кукурузы снизилась на 95,3%, до 6,9 млн тонн с 7,2 млн тонн годом ранее. Всего в прошлом году сельхозорганизации реализовали 66,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 7,4% больше, чем в 2021 году (61,6 млн тонн).

По данным Росстата, в прошлом году сельхозорганизации также продали 13,2 млн тонн масличных культур, что на 12,3% больше, чем год назад (11,8 млн тонн). В том числе реализация подсолнечника выросла на 5,5%, до 7,4 млн тонн с 6,99 млн тонн.

Реализация картофеля снизилась на 5,8%, до 2,5 млн тонн с 2,7 млн тонн в 2021 году, овощей – выросла на 1,9%, до 3,2 млн тонн с 3,09 млн тонн соответственно.

В сфере животноводства реализация всей продукции выросла, за исключением крупного рогатого скота – на 5,4%, до 1,132 млн тонн (в живом весе) с 1,196 млн тонн годом ранее. Сельхозорганизации продали 5,2 млн тонн свиней, что на 6,9% больше, чем в предыдущем году (4,9 млн тонн), 6,5 млн тонн птицы (на 4,5% больше, 6,2 млн тонн), 18,4 млн тонн молока (на 5,8% больше, 17,4 млн тонн), 33,8 млрд штук яиц (на 4,4% больше, 32,2 млрд штук).

Росстат
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