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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Цена Brent превысила $89 за баррель впервые с 1 декабря

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в ходе торгов в понедельник, при этом цена Brent превысила $89 за баррель впервые с начала декабря 2022 года.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:12 по московскому времени в понедельник составляет $89,08 за баррель, что на $1,45 (1,65%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,93 (1,14%), до $82,57 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 2,8%, WTI - на 1,8%, причем рынок завершил в плюсе вторую неделю подряд.

По мнению аналитиков, оптимизм по поводу снятия карантинных ограничений в Китае, вероятно, будет стимулировать дальнейший подъем цен на нефть.

В период празднования Нового года по Лунному календарю, которое будет длиться до конца текущей недели, многие люди совершают поездки, что должно вызвать существенный рост спроса на топливо, а уже после завершения выходных эксперты ждут повышения промышленной активности в КНР, отмечает Bloomberg.

Кроме того, в центре внимания рынка остается ситуация в России после вступления в силу эмбарго на поставки нефти из страны и введения потолка цен государствами G7.

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