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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Сбербанк зарегистрировал в реестре Минцифры собственное ПО для банкоматов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Разработанное Сбербанком программное обеспечение (ПО) InterSphere, которое позволяет управлять сетью банкоматов и их работой с наличными денежными средствами, включено в реестр отечественного ПО, сообщила пресс-служба банка.

"Сбер - единственный российский банк, который разработал и получил регистрацию своего ПО для банковских устройств в реестре Минцфиры РФ. На InterSphere работает 80% программного обеспечения наших банкоматов, и мы рады предложить наш продукт рынку. Это поможет снизить зависимость от иностранных вендоров, сократить расходы на обслуживание, повысить доступность и безопасность работы банкоматной сети", - сказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, слова которого цитирует пресс-служба.

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Программное обеспечение позволяет управлять не только банкоматами, но и системой электронной очереди, электронными кассирами и депозитными машинами. InterSphere работает под управлением различных операционных систем, включая Linux.

В июле прошлого года Минпромторг внес в реестр отечественного оборудования банкомат модели САГА С-200АТМ. Аппарат сделан преимущественно из отечественных комплектующих и работает на российском программном обеспечении. Сечас банкомат проходит тестирование в шести кредитных организациях.

Сбербанк
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