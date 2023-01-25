Сбербанк зарегистрировал в реестре Минцифры собственное ПО для банкоматов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Разработанное Сбербанком программное обеспечение (ПО) InterSphere, которое позволяет управлять сетью банкоматов и их работой с наличными денежными средствами, включено в реестр отечественного ПО, сообщила пресс-служба банка.

"Сбер - единственный российский банк, который разработал и получил регистрацию своего ПО для банковских устройств в реестре Минцфиры РФ. На InterSphere работает 80% программного обеспечения наших банкоматов, и мы рады предложить наш продукт рынку. Это поможет снизить зависимость от иностранных вендоров, сократить расходы на обслуживание, повысить доступность и безопасность работы банкоматной сети", - сказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, слова которого цитирует пресс-служба.

Программное обеспечение позволяет управлять не только банкоматами, но и системой электронной очереди, электронными кассирами и депозитными машинами. InterSphere работает под управлением различных операционных систем, включая Linux.

В июле прошлого года Минпромторг внес в реестр отечественного оборудования банкомат модели САГА С-200АТМ. Аппарат сделан преимущественно из отечественных комплектующих и работает на российском программном обеспечении. Сечас банкомат проходит тестирование в шести кредитных организациях.