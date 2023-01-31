Softline Holding закрыл сделку по покупке египетской ИТ-компании DigiTech

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Softline Holding (с 20 октября глобальный холдинг работает под брендом Noventiq, ранее - Softline) закрыл сделку по приобретению египетской компании DigiTech, работающей в сфере цифровой трансформации, говорится в сообщении Softline Holding.

В сентябре 2021 года Noventiq подписал соглашение о создании совместного предприятия с DigiTech, укрепляющего присутствие Noventiq в Северной Африке.

Как говорится в сообщении, после закрытия сделки DigiTech объединится с Noventiq Egypt в единое юрлицо на египетском рынке и будет работать под брендом DigiTech, штаб квартира по-прежнему будет находиться в Каире. Главный исполнительный директор DigiTech Мохамед Мостафа продолжит руководить компанией, а президент и главный операционный директор Noventiq Эрве Тесслера стал председателем совета директоров DigiTech.

Softline в октябре 2022 года завершил разделение бизнеса на российский и международный. Российский бизнес был продан основателю всей группы Игорю Боровикову за символический $1. Таким образом, российское подразделение больше не зависит от материнской группы.

Одновременно с этим глобальный Softline объявил о ребрендинге – теперь компания работает под брендом Noventiq. При этом название юрлица осталось неизменнным – Softline Holding.

Ранее в январе Softline Holding объявил о планах перерегистрировать бизнес с Кипра на Каймановы острова. Этот вопрос акционеры рассмотрят 15 февраля. Компания также не исключает делистинга с LSE и выхода на биржу США путем проведения IPO или объединения бизнеса с существующей SPAC.