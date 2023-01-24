Эксперты прогнозируют снижение цен на молоко в России на 5%

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Потребление молока и молочной продукции в РФ в 2022 году сократилось, запасы на предприятиях в конце года выросли, что грозит производителям снижением цен на их продукцию, считают участники XIV съезда Национального союза производителей молока (Союзмолоко), который прошел о вторник.

Как прогнозирует гендиректор ГК "Молвест" (Воронеж) Анатолий Лосев, избыток сырья, который образовался в отрасли, может привести к снижению цен на 5%. "Прогнозируем, что в течение первого полугодия, когда особенно будет избыточное сырье летнее, цена на сырое молоко снизится. Диапазон - думаю, что в районе от 5%, - сказал он. - На это будет влиять, прежде всего, валютный курс. Мы ожидаем, что он чуть-чуть подрастет и даст возможность излишки с нашего рынка вывезти за границу. Если курс не изменится, то цена на молоко может упасть более чем на 5%".

Как заявил на съезде генеральный директор союза Артем Белов, снижение спроса является одним из основных вызовов, с которым отрасль будет сталкиваться в ближайшие годы.

Согласно его презентации, в 2022 году потребление молочной продукции оценивается в 29,5 млн тонн против 29,7 млн тонн в 2021 году. При этом снижение потребления сопровождалось достаточно устойчивым ростом производства товарного молока, который в 2022 году составил 3%, до 24,6 млн тонн. Импорт молочной продукции сократился на 10%, до 6,2 млн тонн, но это не компенсировало прирост товарного молока. "Практически до нуля сократился импорт из стран дальнего зарубежья, прежде всего из Южной Америки, Океании и ряда других стран. Снижение на 10% импорта сыграло в плюс. Но вопрос, что будет с импортом в 2023 году и как он повлияет на уровень запасов, остается", - сказал Белов.

Экспорт в 2022 году снизился на 15%, до 0,9 млн тонн. "В 2020-2021 годы экспорт рос очень хорошими темпами - порядка 20% в год. Но, к сожалению, резкое укрепление рубля во второй половине 2022 года привело к тому, что в натуральном выражении экспорт сократился, хотя немного вырос в денежном выражении, что связано с хорошей ценовой корректировкой на биржевые товары, прежде всего в первой половине года", - заявил Белов.

В результате запасы на предприятиях к концу года выросли на 40%, до 1,4 млн тонн, тогда как в предыдущем году они снизились до 1 млн тонн с 1,1 млн тонн в 2020 году. "Запасы выросли практически по всем основным биржевым товарам: это и сухое молоко, и сыры, и масло, то есть все ключевые молокоемкие продукты. Это очень серьезно будет давить на рынок", - предупредил глава союза.