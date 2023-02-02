Минсельхоз сообщил о достаточных запасах в России сырья и заквасок для молочной отрасли

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Молочная отрасль РФ сейчас полностью обеспечена сырьем и компонентами для производства продукции, в том числе и заквасками, сообщает Минсельхоз.

"В настоящее время у отечественных предприятий молочной отрасли сформированы достаточные запасы необходимого сырья и компонентов, в том числе бактериальных заквасок. При этом их поставки в Россию продолжаются. Кроме того, для обеспечения потребностей сектора ведется планомерная работа, направленная на стимулирование внутреннего производства пищевых ингредиентов", - говорится в сообщении ведомства.

Минсельхоз напоминает, что в настоящее время в РФ реализуется ряд крупных инвестпроектов по созданию высокотехнологичных производств бактериальных заквасок. Одним из них является строительство биофабрики в Ярославской области, которое началось в прошлом году. Его планируемая мощность составит 160 тонн продукции в год. Еще одна биофабрика будет построена в Московской области.

Генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов подтвердил журналистам, что предприятия молочной отрасли обеспечены необходимым количеством сырья и компонентов. "Поставки бактериальных заквасок в РФ идут без перебоев", - сказал он.

По словам Белова, ввод биофабрик в Московской и Ярославкой областях позволит покрыть до 80% потребности производителей в бактериальных заквасках.

Проект в Ярославской области реализует компания "АгриВолга" Сергея Бачина. В интервью РБК в четверг Бачин сообщил, что зависимость от импортных заквасок вызывает главную обеспокоенность у производителей молочных продуктов. В первую очередь речь идет о биозаквасках - микробиологических составах, которые вызывают брожение и необходимы для производства кисломолочной продукции и сыроделия. "Сейчас 90% нашего рынка - это импортные закваски. У нас просто отсутствуют биофабрики для их производства. Есть экспериментальная биофабрика в Угличе и маленькие лаборатории, которые пытаются что-то сделать. Но они покрывают не больше 10%, а реально даже меньше от всего объема заквасок, которые требуются", - сказал он.

Бачин также сообщил, что в 2025 году "АгриВолга" планирует запустить биофабрику для обеспечения российской молочной промышленности отечественными заквасками. "Фабрика должна заработать через два года. Это серьезное высокотехнологичное предприятие - только первая очередь производства сможет покрыть 25% потребностей рынка в заквасках", - сказал он. На втором этапе мощность биофабрики планируется увеличить "где-то до уровня 50% от потребности российского рынка". Инвестиции в первый этап проекта Бачин оценивает примерно в 3,5 млрд рублей.

Как сообщалось, соглашение о реализации этого проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году.

По оценкам экспертов, в 2021 году общий объем российского рынка заквасок для молочной промышленности составил около 744 тонн (4,3 млрд рублей).