Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Brent подорожала до $86,3 за баррель

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду после падения накануне на слабых статданных из США, сокративших оптимизм инвесторов в отношении глобального спроса на энергоносители. Трейдеры ждут публикации доклада Минэнерго США Минэнерго о запасах энергоносителей в стране.

Данные Американского института нефти API, опубликованные в ночь со вторника на среду, показали увеличение запасов нефти в Штатах по итогам третьей недели подряд - на 3,378 млн баррелей. За предыдущие две недели резервы нефти в стране выросли более чем на 27 млн баррелей, достигнув максимума с июня 2021 года.

К 8:10 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (0,24%), до $86,34 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $2,06 (2,3%), до $86,13 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому време5ни дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,14 (0,17%), до $80,27 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,49 (1,8%), до $80,13 за баррель.

"Цены на нефть пытаются скорректироваться после падения накануне на слабых данных о деловой активности в Штатах, - отмечает аналитик IG Asia Pte в Сингапуре Йеп Джун Ронг. - Но давление на рынок сохраняется, аппетит инвесторов к риску остается сдержанным".

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый S&P Global, в январе вырос до 46,6 пункта с 45 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о сокращении деловой активности. Американский PMI остается ниже этого уровня уже семь месяцев подряд.

Деловая активность в январе продолжила падать как в промышленном секторе, так и в сфере услуг США, показали предварительные данные S&P Global.

Brent WTI Минэнерго США API
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РБК сообщил о решении Decathlon продать российский бизнес

Увеличение квартальной выручки Microsoft не оправдало прогнозов

Увеличение квартальной выручки Microsoft не оправдало прогнозов

"Газпромбанк" приостановит переводы в долларах

"Газпромбанк" приостановит переводы в долларах

Эксперты прогнозируют снижение цен на молоко в России на 5%

Эксперты прогнозируют снижение цен на молоко в России на 5%

Решетников предложил освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России

"Газпром" подписал "дорожную карту" сотрудничества в газовой сфере с Узбекистаном

"Газпром" подписал "дорожную карту" сотрудничества в газовой сфере с Узбекистаном

"Норникель" в 2022 году увеличил выпуск никеля на 13%

"Норникель" в 2022 году увеличил выпуск никеля на 13%

На Twitter подали в суд за неуплату аренды офиса в Сан-Франциско на $3,16 млн

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });