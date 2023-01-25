Brent подорожала до $86,3 за баррель

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду после падения накануне на слабых статданных из США, сокративших оптимизм инвесторов в отношении глобального спроса на энергоносители. Трейдеры ждут публикации доклада Минэнерго США Минэнерго о запасах энергоносителей в стране.

Данные Американского института нефти API, опубликованные в ночь со вторника на среду, показали увеличение запасов нефти в Штатах по итогам третьей недели подряд - на 3,378 млн баррелей. За предыдущие две недели резервы нефти в стране выросли более чем на 27 млн баррелей, достигнув максимума с июня 2021 года.

К 8:10 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (0,24%), до $86,34 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $2,06 (2,3%), до $86,13 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому време5ни дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,14 (0,17%), до $80,27 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,49 (1,8%), до $80,13 за баррель.

"Цены на нефть пытаются скорректироваться после падения накануне на слабых данных о деловой активности в Штатах, - отмечает аналитик IG Asia Pte в Сингапуре Йеп Джун Ронг. - Но давление на рынок сохраняется, аппетит инвесторов к риску остается сдержанным".

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый S&P Global, в январе вырос до 46,6 пункта с 45 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о сокращении деловой активности. Американский PMI остается ниже этого уровня уже семь месяцев подряд.

Деловая активность в январе продолжила падать как в промышленном секторе, так и в сфере услуг США, показали предварительные данные S&P Global.