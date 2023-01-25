Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

РБК сообщил о решении Decathlon продать российский бизнес

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon начала поиски покупателя на бизнес в России, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ритейлер в июне 2022 года закрыл все свои российские магазины. До этого компания сообщала о приостановке поставок.

Источники издания утверждают, что ритейлер намерен продать бизнес целиком, однако может рассмотреть возможность отдельной реализации недвижимости.

Площадь недвижимости Decathlon в России, по оценке консалтинговой компании CORE.XP, составляет не менее 135 тысяч кв. м.

Основная операционная дочка Decathlon в России - ООО "Октоблу" - нарастила выручку по итогам 2021 года на 31%, до 28,57 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 3,6 раза, до 1,48 млрд рублей.

Decathlon Франция Октоблу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Увеличение квартальной выручки Microsoft не оправдало прогнозов

Увеличение квартальной выручки Microsoft не оправдало прогнозов

"Газпромбанк" приостановит переводы в долларах

"Газпромбанк" приостановит переводы в долларах

Эксперты прогнозируют снижение цен на молоко в России на 5%

Эксперты прогнозируют снижение цен на молоко в России на 5%

Решетников предложил освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России

"Газпром" подписал "дорожную карту" сотрудничества в газовой сфере с Узбекистаном

"Газпром" подписал "дорожную карту" сотрудничества в газовой сфере с Узбекистаном

"Норникель" в 2022 году увеличил выпуск никеля на 13%

"Норникель" в 2022 году увеличил выпуск никеля на 13%

На Twitter подали в суд за неуплату аренды офиса в Сан-Франциско на $3,16 млн

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });