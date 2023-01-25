РБК сообщил о решении Decathlon продать российский бизнес

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon начала поиски покупателя на бизнес в России, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ритейлер в июне 2022 года закрыл все свои российские магазины. До этого компания сообщала о приостановке поставок.

Источники издания утверждают, что ритейлер намерен продать бизнес целиком, однако может рассмотреть возможность отдельной реализации недвижимости.

Площадь недвижимости Decathlon в России, по оценке консалтинговой компании CORE.XP, составляет не менее 135 тысяч кв. м.

Основная операционная дочка Decathlon в России - ООО "Октоблу" - нарастила выручку по итогам 2021 года на 31%, до 28,57 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 3,6 раза, до 1,48 млрд рублей.