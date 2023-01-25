Nordgold вышел из проекта Pistol Bay в Канаде

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Nordgold в конце декабря полностью вышел из геологоразведочного проекта Pistol Bay в Канаде.

Как сообщил Nordgold, новым собственником проекта стала учрежденная в Онтарио компания BG Gold Capital. Никаких деталей Nordgold не раскрывает. По данным канадского реестра, BG Gold Capital учреждена в середине декабря.

Pistol Bay – геологоразведочный проект на западном берегу Гудзонова залива на территории Нунавут на севере Канады. Лицензионная площадь охватывает 860 кв. км. В 2020 году Nordgold оценивал ресурсы месторождения Vickers, являющегося частью проекта Pistol Bay, в 1,58 млн унций золота со средним содержанием 2,2 г/т.

Nordgold начал инвестировать в Pistol Bay в 2011 году, в 2014-м вошел в капитал и постепенно наращивал долю, пока в 2016 году не консолидировал 100%. Компания-оператор проекта тогда оценивалась для выкупа примерно в 29 млн канадских долларов (около $22 млн).

В 2022 году Nordgold вместе с "Северсталью", Алексеем Мордашовым и членами его семьи попал в SDN List.

Nordgold замыкает топ-5 золотодобытчиков РФ. Также в группу входят активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Контролирующим акционером с долей около 52% является Марина Мордашова.