В Астрахани обеспокоены рисками закрытия трех крупных производителей черной икры

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти Астраханской области обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг трех крупнейших рыбоводческих хозяйств "Белуга", "Раскат" и "Акватрейд", сообщил на совещании губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Более 20 лет они занимаются воспроизводством осетровых и выращивают ежегодно 1,3 тысячи тонн рыбы и около 15 тонн черной икры. И перечисляют почти 100 млн рублей налогов в бюджет области. Вместе с тем по результатам проверки Южной транспортной прокуратуры вынесено решение убрать хозяйства с территории гидротехнических сооружений, на которых они расположены", - сказал он.

По словам Бабушкина, все действующие договоры аренды компании заключили с администрацией Волжского бассейна внутренних водных путей. По уставу, учреждение может сдавать в аренду территории шлюзов исключительно для размещения плавсредств, а рыбоводные садки юридически к таковым не относятся.

"При этом уже много лет шлюзы не используются по прямому назначению", - добавил губернатор.

Перемещение уникального стада осетровых, которыми обладают предприятия, приведет к неминуемым потерям поголовья и поставит под угрозу всю дальнейшую деятельность осетроводческих хозяйств, описал он сложность ситуации.

Он поручил министру сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслану Пашаеву придумать, как исправить ситуацию. Министр после совещания пообещал, что в течение недели власти составят план спасения предприятий, обеспечив юридическое оформление их нахождения на территории шлюзовых камер вододелителя.

Пашаев сообщил, что предприятия обладают статусом племенных хозяйств, реализуют оплодотворенную икру по всей стране, в их осетровые стада входят тысячи особей, в том числе уникальные экземпляры, пойманные на Каспии еще до введения моратория на добычу осетровых.