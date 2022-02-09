Запрет на вылов воблы временно введут в Астраханской области

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Состояние биозапасов воблы в Астраханской области - единственном регионе РФ, где добывается эта рыба, - близко к критическому, поэтому в апреле будет введен временный запрет на лов воблы, сообщил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев.

"Правительством Астраханской области совместно с Федеральным агентством по рыболовству и КаспНИРХом неоднократно обсуждался вопрос об ограничении вылова лова воблы, и достигнута договоренность о временном запрете с 1 по 10 апреля на добычу воблы во внутренних водных объектах Астраханской области для всех видов рыболовства", - сказал Пашаев на заседании рыбохозяйственного совета при правительстве региона в среду.

Он добавил, что промысловый запас воблы, доля которой в общем объеме вылова астраханских рыбаков доходила до 40%, оценивается сейчас всего в 22 тыс. тонн, что близко к критическому уровню.

"По оценкам КаспНИРХа, теневой вылов воблы превышает официальный вылов промышленного и любительского рыболовства и составляет 2,5 тыс. тонн. Промрыбаки добывают около 1 тыс. тонн", - сказал министр.

Ранее со ссылкой на КаспНИРХ сообщалось, что мораторий на промышленный лов воблы предложен как один из способов сохранения популяции этой рыбы в Волге. С начала 2000-х годов запасы воблы уменьшились более чем в два раза, ее уловы снизились в 6 раз, а за весь период наблюдений - более чем в 100 раз. Сформирована рабочая группа по подготовке предложений для сохранения популяции. Предлагались крайние меры, в том числе мораторий на промышленный вылов воблы сроком не менее пяти лет.

Вобла - промысловая рыба, которую в России можно поймать только в Астраханской области. Бренд "Астраханская вобла" зарегистрирован Роспатентом и считается визитной карточкой региона наряду с черной икрой и арбузами.