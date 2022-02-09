Поиск
Хоккей с шайбой11:40Мужчины. Группа B Россия - Швейцария 1:0Подробнее
Кёрлинг15:05Мужчины. Круговой раунд #1 США - Россия 1:0Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:43Заразились
на 09.02В России 13 330 769+183 103В мире 400 778 513+3 106 510

Запрет на вылов воблы временно введут в Астраханской области

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Состояние биозапасов воблы в Астраханской области - единственном регионе РФ, где добывается эта рыба, - близко к критическому, поэтому в апреле будет введен временный запрет на лов воблы, сообщил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев.

"Правительством Астраханской области совместно с Федеральным агентством по рыболовству и КаспНИРХом неоднократно обсуждался вопрос об ограничении вылова лова воблы, и достигнута договоренность о временном запрете с 1 по 10 апреля на добычу воблы во внутренних водных объектах Астраханской области для всех видов рыболовства", - сказал Пашаев на заседании рыбохозяйственного совета при правительстве региона в среду.

В РоссииАстраханские рыбаки поймали на Волге гигантскую воблу и отпустили после поцелуяЧитать подробнее

Он добавил, что промысловый запас воблы, доля которой в общем объеме вылова астраханских рыбаков доходила до 40%, оценивается сейчас всего в 22 тыс. тонн, что близко к критическому уровню.

"По оценкам КаспНИРХа, теневой вылов воблы превышает официальный вылов промышленного и любительского рыболовства и составляет 2,5 тыс. тонн. Промрыбаки добывают около 1 тыс. тонн", - сказал министр.

Ранее со ссылкой на КаспНИРХ сообщалось, что мораторий на промышленный лов воблы предложен как один из способов сохранения популяции этой рыбы в Волге. С начала 2000-х годов запасы воблы уменьшились более чем в два раза, ее уловы снизились в 6 раз, а за весь период наблюдений - более чем в 100 раз. Сформирована рабочая группа по подготовке предложений для сохранения популяции. Предлагались крайние меры, в том числе мораторий на промышленный вылов воблы сроком не менее пяти лет.

Вобла - промысловая рыба, которую в России можно поймать только в Астраханской области. Бренд "Астраханская вобла" зарегистрирован Роспатентом и считается визитной карточкой региона наряду с черной икрой и арбузами.

Астраханская область

Новости по теме

Новости

Суд в Татарстане вернул в полицию дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков

Помощница Шепеля сказала, что он потерял сознание за рулем перед ДТП на Рублевке

Помощница Шепеля сказала, что он потерял сознание за рулем перед ДТП на Рублевке

В 2021 году с россиян взыскали только 16% из назначенных судами штрафов на 57 млрд рублей

В 2021 году с россиян взыскали только 16% из назначенных судами штрафов на 57 млрд рублей

Глава Северной Осетии проконтролирует поиски пропавшей тети бойца ММА Гаглоева

Пандемия коронавируса

Источник сообщил о госпитализации Жириновского с серьезным поражением легких

Источник сообщил о госпитализации Жириновского с серьезным поражением легких
Дело сенатора Арашукова

Экс-сенатор Арашуков пожаловался на обыски в СИЗО, которых не было два года

США сокращают число своих дипломатов в РФ по требованию Москвы

Что в пакете? Какой поддержки российский телеком ждет от государства

Что в пакете? Какой поддержки российский телеком ждет от государства

Песков сказал, что в России не авторитарный режим, а своя политическая система

Хищение электроэнергии для майнинга криптовалюты пресекли в Пензенской области

Хищение электроэнергии для майнинга криптовалюты пресекли в Пензенской области
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });