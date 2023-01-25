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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

AT&T отчиталась о чистом квартальном убытке из-за расходов на реструктуризацию

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американская телекоммуникационная компания AT&T Inc. получила чистый убыток на фоне расходов на реструктуризацию, однако ее скорректированная прибыль превысила прогнозы аналитиков.

Чистый убыток компании в октябре-декабре составил $23,1 млрд, или $3,20 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $5,2 млрд, или $0,66 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Убыток предусматривает списания в размере $3,57 на акцию.

Между тем прибыль без учета разовых факторов составила $0,61 на акцию, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $0,57 на акцию.

Квартальная выручка AT&T поднялась на 0,6%, до $31,3 млрд с $31,1 млрд годом ранее, но не оправдала средний прогноз аналитиков - $31,4 млрд.

Число абонентов тарифных планов с оплатой услуг по факту в минувшем квартале увеличилось на 656 тысяч, количество пользователей оптоволоконной сети выросло на 280 тысяч.

По итогам 2023 года AT&T ожидает скорректированную прибыль на уровне $2,35-2,45 в расчете на акцию. Аналитики в среднем прогнозируют показатель на уровне $2,53 на акцию.

За последние 12 месяцев капитализация AT&T выросла на 4,6%.

AT&T США
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