AT&T вернулась к прибыли в IV квартале, рост выручки превысил прогнозы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американская телекоммуникационная компания AT&T Inc. вернулась к чистой прибыли в четвертом квартале 2023 года и зафиксировала больший, чем ожидали аналитики, рост выручки.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в октябре-декабре составила $2,6 млрд, или $0,3 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $23,1 млрд, или $3,20 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Год назад компания зафиксировала единовременное списание в размере $3,57 на акцию в связи с реструктуризацией бизнеса.

Между тем прибыль без учета разовых факторов составила 54 цента на акцию, оказавшись ниже консенсус-прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 56 центов на акцию.

Квартальная выручка AT&T поднялась на 2,2%, до $32 млрд, и превысила средний прогноз аналитиков, составлявший $31,46 млрд. В сегменте сотовой связи выручка увеличилась на 3,9%, в сегменте проводной связи показатель упал на 10,3%.

Число абонентов тарифных планов с оплатой услуг по факту в минувшем квартале увеличилось на 526 тыс. при ожидавшемся роста на 487,5 тыс., количество пользователей оптоволоконной сети выросло на 273 тыс. (прогноз - 258 тыс.)

В 2023 году в целом компания увеличила выручку на 1,4%, до $122,4 млрд, и получила чистую прибыль в размере $15,6 млрд против убытка в $6,9 млрд годом ранее. Скорректированная прибыль составила $2,41 на акцию.

По итогам 2024 года AT&T ожидает скорректированную прибыль на уровне $2,15-2,25 в расчете на акцию. Аналитики в среднем прогнозируют показатель на уровне $2,46 на акцию.

Акции AT&T снижаются в цене 2,9% в ходе предварительных торгов в среду. За последние три месяца капитализация компании выросла на 13,2%, до $120,1 млрд, тогда как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 16,2%.