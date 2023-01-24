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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Доля Европы в выручке "СИБУРа" снизилась с 20% до 3-5%

В компании сохраняют интерес к поставкам в Европу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Доля поставок продукции в Европу в выручке "СИБУРа" в 2022 году снизилась до 3-5% по сравнению с 20% в 2021 году, сообщил на конференции Ruplastica исполнительный директор по маркетингу и продажам компании Сергей Комышан.

Пока санкционные и логистические ограничения сохраняются, в компании не видят возможности поставок в Европу, хотя от этого страдает главным образом потребитель, платя более высокую цену, отметил он.

Комышан выразил надежду, что какие-то ограничения все-таки будут сняты: "Интерес к поставкам в Европу остается".

Несмотря на беспрецедентные ограничения, "мы справились и более того, приросли", продолжил он. При этом компания пыталась поддержать внутренний спрос, и с февраля по апрель, несмотря на рост сырьевых цен, замораживала цены на свою продукцию.

Он считает, что в отрасли есть потенциал роста, несмотря ни на что, и в этом видна помощь государства.

Так, согласно презентации топ-менеджера, мировое потребление базовых полимеров в прошлом году составило 207 млн т (из них 42% приходится на полипропилен, остальное - на полиэтилен), и "потребление растет хорошим темпом, быстрее, чем ВВП".

"Считаем, что и в дальнейшем рост продолжится, и к 2025 году потребление ожидается в объеме 233 млн т (43% - полипропилен), из них Россия прирастет лишь на 210 тыс. т, что на наш взгляд достаточно мало", - заметил Комышан.

Он напомнил, что в подушевом потреблении полимеров Россия отстает и от Европы, и от Китая. По оценке "СИБУРа", примерно 400 тыс. т в год дополнительного потребления можно получить, заместив импорт готовых изделий. Так, "СИБУР" в прошлом году разработал 7 новых марок полимеров, которые дали импортозамещение порядка 40 тыс. т полиэтилена и полипропилена, запустил 15 новых программ по импортозамещению с клиентами и проработал с клиентами возможности подбора аналогов спецхимии и импортного сырья.

СИБУР Европа Сергей Комышан
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