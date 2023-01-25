Инфляция в РФ с 17 по 23 января составила 0,14%

В годовом выражении она замедлилась до 11,5%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 17 по 23 января составила 0,14% после 0,15% с 10 по 16 января и 0,24% с 1 по 9 января 2023 года (из-за праздников был более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

Ускорение роста цен в начале января 2023 года объяснялось индексацией с 1 января тарифов на транспорт.

С начала года цены к 23 января выросли на 0,53%.

Из данных за 23 дня января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась на 23 января до 11,49% с 11,57% на 16 января, 11,65% на 9 января и 11,94% на конец декабря.

Цены на продукты

Цены на плодоовощную продукцию с 17 по 23 января увеличились на 3,0% (с 10 по 16 января рост составил также 3,0%), в том числе на огурцы - на 6,3%, лук - на 5,3%, морковь - на 3,1%, помидоры - на 2,8%, свеклу - на 2,0%, капусту - на 1,9%, картофель - на 1,7%, бананы - на 1,6%, яблоки - на 0,7%.

Выросли также за неделю цены на консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,6%, смеси сухие молочные для детского питания и черный чай - на 0,4%, рыбу мороженую, консервы мясные для детского питания и водку - на 0,3%.

В то же время с 17 по 23 января снизились цены на гречневую крупу - на 1,0%, сахарный песок - на 0,5%, пшено - на 0,4%, мясо кур - на 0,3%.

Непродовольственные товары

Из отдельных видов непродовольственных товаров за неделю подорожали телевизоры - на 0,9%, электропылесосы - на 0,8%, легковые автомобили иностранных марок, сигареты с фильтром - на 0,2%.

Одновременно цены на смартфоны снизились на 0,6%, шампуни - на 0,4%, кроссовки для взрослых - на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась с 17 по 23 января на 0,9% (с 10 по 16 января - уменьшилась на 6,3%).

Оценка Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 23 января также на уровне 11,49%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 17 по 23 января 2023 г. инфляция замедлилась (до 0,14% после 0,15% неделей ранее). Сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение темпов роста цен в сегменте непродовольственных товаров (до 0,02% с 0,18% неделей ранее) в основном за счет возобновившегося снижения цен на электро- и бытовые приборы. На продовольственные товары рост цен ускорился (до 0,27% с 0,22% неделей ранее) при повышении темпов удорожания как плодоовощной продукции, так и остальных продуктов питания. В секторе услуг инфляция возобновилась (рост на 0,13% после снижения на 0,08% неделей ранее) преимущественно за счет роста цен на туристические услуги (авиабилеты и услуги санаториев)", - говорится в обзоре.

Прогнозы по инфляции

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в середине января заявлял, что во втором квартале текущего года годовая инфляция временно может замедлиться до уровня ниже 4% из-за высокой базы марта 2022 года (тогда цены за месяц прибавили 7,61%).

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2023 году составляет 6,1%.

Декабрьское решение ЦБ РФ по ключевой ставке

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 декабря ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5% и вновь не дал рынку намека на свои дальнейшие действия. При этом регулятор подчеркнул растущие проинфляционные риски, источником которых становится в том числе бюджетный канал.

"Мы дали нейтральный сигнал. Это означает, что следующее решение, траектория ставки будет зависеть от поступающих данных, от того, какие факторы будут преобладать - проинфляционные или дезинфляционные", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 16 декабря по итогам заседания.

"Но, как я уже подчеркнула, на наш взгляд, проинфляционные факторы преобладают сейчас не только на среднесрочном горизонте, но и на краткосрочном горизонте", - добавила глава ЦБ.