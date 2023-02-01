Росстат отметил ускорение недельной инфляции в конце января до 0,21%

Подорожали лук и огурцы, подешевели смартфоны и телевизоры

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 24 по 30 января составила 0,21% после 0,14% с 17 по 23 января, 0,15% с 10 по 16 января и 0,24% с 1 по 9 января 2023 года (из-за праздников был более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил Росстат.

С начала года цены к 30 января выросли на 0,74%.

Из данных за 30 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 30 января осталась в районе 11,5% после 11,49% на 23 января, 11,57% на 16 января, 11,65% на 9 января и 11,94% на конец декабря. Точные данные о годовой инфляции на конец января Росстат опубликует 8 февраля в докладе о инфляции в январе 2023 года (в январе 2022 года инфляция за январь оказалась ниже, чем выходило из недельной динамики, поэтому возможны некоторые отклонения в оценках годовой инфляции, основанных на недельных цифрах).

Цены на плодоовощную продукцию с 24 по 30 января увеличились на 3,5% (с 17 по 23 января рост составил 3,0%), в том числе на лук - на 7,8%, огурцы - на 7,6%, морковь - на 3,4%, помидоры - на 2,8%, бананы - на 2,3%, картофель - на 2,0%, свеклу - на 1,4%, капусту - на 1,3%, яблоки - на 1,0%.

Выросли также за неделю цены на колбасы - на 0,8%, консервы овощные для детского питания и макаронные изделия - на 0,6%, баранину, творог - на 0,3%.

В то же время с 24 по 30 января снизились цены на гречневую крупу - на 1,3%, консервы мясные для детского питания - на 0,6%, мясо кур, рис и чай черный - на 0,3%, сахарный песок и куриные яйца - на 0,2%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров за неделю подорожали спички - на 0,9%, бумага туалетная - на 0,5%, порошки стиральные - на 0,3%.

Одновременно цены на смартфоны снизились на 1,3%, телевизоры - на 1,1%, плиты ДСП - на 0,9%, электропылесосы - на 0,5%, доски обрезные - на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась с 24 по 30 января на 4,2% (с 17 по 23 января выросла на 0,9%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 30 января также на уровне 11,5%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"Продовольственная инфляция на неделе с 24 по 30 января составила 0,39% (против 0,27% неделей ранее) при росте цен на плодоовощную продукцию на 3,5%. В сегменте непродовольственных товаров цены на отчетной неделе в целом стабильны (0,00% после роста на 0,02% неделей ранее) при ускорении снижения цен на электро- и бытовые приборы и строительные материалы. В секторе услуг рост цен составил 0,21% (после роста на 0,13% неделей ранее) при росте цен на туристические услуги (авиабилеты и услуги гостиниц)", - говорится в обзоре.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в середине января заявлял, что во втором квартале 2023 года годовая инфляция временно может замедлиться до уровня ниже 4% из-за высокой базы марта 2022 года (тогда цены за месяц прибавили 7,61%).

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2023 году составляет 6,1%.

Совет директоров Банка России 16 декабря ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% и вновь не дал рынку намека на свои дальнейшие действия. При этом регулятор подчеркнул растущие проинфляционные риски, источником которых становится в том числе бюджетный канал.

"Мы дали нейтральный сигнал. Это означает, что следующее решение, траектория ставки будет зависеть от поступающих данных, от того, какие факторы будут преобладать - проинфляционные или дезинфляционные", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина после заседания.

"Но, как я уже подчеркнула, на наш взгляд, проинфляционные факторы преобладают сейчас не только на среднесрочном горизонте, но и на краткосрочном горизонте", - добавила глава ЦБ.