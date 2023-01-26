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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

ООН ожидает замедления роста мировой экономики до 1,9% в 2023 году

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ООН ожидает замедления темпов роста мировой экономики в текущем году до 1,9% по сравнению с 3% по итогам прошлого года, что станет одним из самых низких показателей за последние десятилетия.

В 2024 году, по прогнозу, подъем ускорится до 2,7% при условии, что сдерживающие макроэкономические факторы начнут ослабевать.

"Серия серьезных и усиливающих друг друга потрясений обрушилась на мировую экономику в 2022 году, - говорится в отчете. - В то время как последствия пандемии COVID-19 все еще ощущаются во всем мире, война на Украине вызвала новый кризис, нарушив функционирование продовольственных и энергетических рынков и усугубив проблемы дефицита продовольствия и недоедания во многих развивающихся странах. Высокие темпы инфляции привели к эрозии реальных доходов и глобальному кризису в плане удорожания стоимости жизни, в результате которого миллионы людей оказались в нищете и сложном экономическом положении".

Кроме того, во многих странах гуманитарные кризисы были вызваны природными явлениями, включая периоды аномальной жары, лесные пожары, наводнения и ураганы.

Все эти потрясения будут оказывать сильное давление на мировую экономику в 2023 году, полагают эксперты.

Хронически высокие темпы инфляции, составлявшие в 2022 году в среднем порядка 9%, послужили причиной агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики во многих развитых и развивающихся странах.

"Стремительное повышение процентных ставок, особенно Федеральной резервной системой США, имело глобальный побочный эффект, вызвав отток капитала и обесценение валют в развивающихся странах, усилив давление на платежный баланс и усугубив риски в плане приемлемости долга", - говорится в сообщении.

Условия финансирования резко ужесточились на фоне высокого уровня частного и государственного долга, что привело к увеличению стоимости его обслуживания, сужению возможностей для маневра бюджетными средствами и повышению рисков неисполнения обязательств по суверенным кредитам. Рост процентных ставок и снижение покупательной способности негативного сказались на доверии потребителей и настроениях инвесторов, еще больше омрачив ближайшие перспективы роста мировой экономики.

Мировая торговля ослабла из-за снижения спроса на потребительские товары, затянувшегося конфликта на Украине и сохраняющихся проблем в производственно-сбытовых цепочках.

"По имеющимся прогнозам, инфляционное давление будет постепенно сокращаться на фоне снижения совокупного спроса в мировой экономике. Это позволило бы Федеральной резервной системе и другим наиболее влиятельным центральным банкам замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики и в конечном итоге перейти к ее смягчению. Однако краткосрочные экономические перспективы остаются весьма неопределенными ввиду сохранения многочисленных экономических, финансовых, геополитических и экологических рисков", - отмечается в отчете.

Прогноз по странам и регионам

Ожидается, что ВВП США в 2023 году вырастет на 0,4% после повышения на 1,8% по итогам прошлого года. Экономический рост в странах Европейского союза прогнозируется на уровне 0,2% в этом году после подъема на 3,3% в 2022 году. В Китае предполагается повышение на 4,8% в 2023 году.

В Великобритании рецессия началась во втором полугодии прошлого года, и в 2023 году ожидается снижение экономики на 0,8%.

Япония окажется в числе развитых экономик с лучшими показателями. По оценке ООН, ВВП страны в текущем году повысится на 1,5% после роста на 1,6% в 2022 году.

"С учетом того, что пик инфляции, вероятно, пришелся на конец 2022 года, ожидается, что центральные банки, особенно в развитых странах, замедлят темпы повышения процентных ставок в 2023 году, в особенности если уровень инфляции приблизится к соответствующим национальным целевым показателям", - сообщается в обзоре.

Конфликт на Украине оказывает сильное влияние на краткосрочные экономические перспективы СНГ и Грузии. Сокращение экономики России и значительные потери производства на Украине оказывают побочное воздействие на остальную часть региона.

Тем не менее, в 2022 году экономика России сократилась меньше, чем первоначально ожидалось. ВВП снизился всего на 3,5% благодаря внушительному активному сальдо текущего платежного баланса, сохраняющейся стабильности банковского сектора и отказу от первоначально резкого ужесточения денежно-кредитной политики.

Экономика некоторых стран региона выиграла от переезда предприятий и резидентов, а также от притока капитала: в 2022 году в них наблюдались более быстрые, чем ожидалось, темпы роста. Улучшение условий торговли способствовало росту в странах региона, экспортирующих энергоносители. В целом, как ожидается, совокупный ВВП СНГ и Грузии (за исключением Украины, прогноз по которой не приводится по причине его неопределенности) сократится в 2023 году на 1% после снижения на 1,6% в прошлом году, сообщается в отчете.

ООН
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