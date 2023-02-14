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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

ВВП Японии в IV квартале вырос на 0,2%, хуже прогноза

В 2022 году экономика страны выросла на 1,1%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года экономика Японии выросла на 0,2% к III кварталу, свидетельствуют предварительные официальные данные. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали поквартального роста на 0,5%.

По пересмотренным данным, в третьем квартале объем ВВП сократился на 0,3%, а не на 0,2%, как было объявлено ранее.

Потребительские расходы в октябре-декабре увеличились на 0,5%, капиталовложения бизнеса снизились на аналогичную величину. Объем госрасходов вырос на 0,3%.

Экспорт повысился на 1,4%, зафиксировав рост по итогам пятого квартала подряд. Тем временем импорт сократился впервые с третьего квартала 2021 года, на 0,1%.

Японский ВВП в четвертом квартале увеличился на 0,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 2%.

Между тем в третьем квартале, согласно уточненным данным, экономика в годовом сравнении снизилась на 1% против сообщавшихся ранее 1,2%.

В 2022 году в целом японская экономика увеличилась на 1,1% после роста на 2,1% в 2021 году.

Япония
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