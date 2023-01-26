Brent подорожала до $87,29 за баррель

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют более 1% на торгов в четверг на фоне ожиданий восстановления спроса, а также после выхода статданных о динамике ВВП США в четвертом квартале 2022 года.

Открытие китайской экономики дает рынку поводы для оптимизма относительно восстановления потребления в текущем году, пишет Trading Economics.

К 18:53 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,17 (1,36%), до $87,29 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,15 (1,43%), до $81,3 за баррель.

Экономика США в четвертом квартале выросла на 2,9% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%, сообщает Trading Economics.

По итогам третьего квартала рост ВВП США составил 3,2%. Экономика США за весь 2022 год выросла на 2,1%, при этом темпы подъема резко замедлились по сравнению с повышением на 5,9% в 2021 году.

Несмотря на рост ВВП в четвертом квартале, экономика, похоже, входит в еще более турбулентную фазу на фоне агрессивных мер Федеральной резервной системы по борьбе с инфляцией, пишет MarketWatch. Экономисты на Уолл-стрит прогнозируют, что ВВП вырастет лишь незначительно в первом квартале текущего года. Между тем некоторые эксперты полагают, что экономика уже находится в состоянии рецессии.