Ограничения экспорта сдерживают выпуск продукции глубокой переработки рыбы в России

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В России растет производство рыбной продукции, но доля продукции глубокой переработки пока не достигла досанкционного уровня (январь-февраль 2022 года), показал анализ данных Росстата, проведенный Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Как сообщили "Интерфаксу" в АСРФ, в январе-феврале этого года производство рыбной продукции в стране выросло в годовом выражении на 14,3%, почти до 763 тысяч тонн. Производство мороженого фарша и сурими, а также мороженого филе морской рыбы суммарно выросло на 16,7% (до 90 тысяч тонн), рыбной муки - на 15,7% (до 39,7 тысячи тонн).

Доля продукции глубокой переработки увеличилась по сравнению с первыми двумя месяцами 2023 года на 0,3 п.п. и составила 17%. "Но этот показатель, однако, не достигает уровня января-февраля 2022 года - он на 1,7 п.п. ниже", - заявили в ассоциации.

Как считают в АСРФ, снижение доли продукции глубокой переработки в общем объеме обусловлено нестабильной ситуацией на внешних рынках, что привело к сокращению внешнего спроса с учетом закрытия рынка США и ограничений со стороны ЕС и Великобритании.

"Переориентация экспортных потоков на внешние рынки дружественных стран позволяет наращивать общие объемы экспорта. При этом крупнейший рынок Китая ориентирован на сырье, что усложняет увеличение поставок российской переработанной продукции на этот рынок. Страны Африки и Ближнего Востока традиционно потребляют неразделанную рыбную продукцию либо предпочитают другие животные белки", - сказали в ассоциации.

Как считает президент АСРФ Алексей Осинцев, "необходимы стимулы для увеличения продаж российскими экспортерами рыбной продукции глубокой переработки, на важность приоритизации которой в экспорте указывает Минсельхоз". "Важно устранить барьеры для ее экспорта, где это возможно", - подчеркнул он.