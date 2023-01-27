"РусГидро" увеличило объем размещения бондов более чем вдвое - до 35 млрд руб.

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П09 с не менее 15 млрд рублей до 35 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,41% годовых.

Сбор заявок прошел 27 января с 11:00 до 15:00. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,4% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк и БК "Регион".

Техразмещение запланировано на 1 февраля.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2022 года. Тогда она разместила выпуск 2-летних облигаций серии БО-П08 объемом 15 млрд рублей по ставке 8,4% годовых.

В настоящее время в обращении находится три выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей и три выпуска биржевых бондов на 55 млрд рублей. Два выпуска классических бондов на 20 млрд рублей "РусГидро" предстоит погасить 2 февраля 2023 года.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.