"Газпром" запустил завод СПГ на КС "Портовая" без помощи лицензиара Linde

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - "Газпром" запустил завод сжижения природного газа на компрессорной станции "Портовая" без участия компании Linde, которая объявила о выходе из российских проектов.

"В условиях существенных внешних ограничений подготовка к эксплуатации и пуск КСПГ в работу были осуществлены без участия лицензиара технологии сжижения природного газа и без технической, эксплуатационной поддержки производителями иностранного оборудования", - заявил журналу "Газовая промышленность" зампред правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

Ранее сообщалось, что у Linde с генподрядчиком стройки НИПИ НГ "Петон" был контракт на базовое проектирование, поставку оборудования и комплектующих для криогенного производства завода. Была выбрана технология Linde LIMUM - многостадийный процесс на смешанном хладагенте.

"В сентябре 2022 года мы реализовали очень важный проект на северо-западе страны. Для укрепления энергобезопасности Калининградской области и диверсификации рынков сбыта в этой части России "Газпром" запустил в работу Комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ (КСПГ) в районе компрессорной станции "Портовая". Проектная мощность двух технологических линий завода составляет 1,5 млн т СПГ в год, - сообщил Маркелов. - С КСПГ в числе прочего ведется отгрузка СПГ в автоцистерны для обеспечения пассажирских транспортных предприятий Санкт-Петербурга газомоторным топливом (ГМТ). В настоящее время эксплуатация комплекса осуществляется в соответствии с проектными показателями".

Ан фф ки

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