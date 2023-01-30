Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2200 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста большинства blue chips, несмотря на негативные сигналы с внешних рынков и сохраняющиеся геополитические риски; индекс МосБиржи превысил рубеж 2200 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом в росте и по оборотам торгов лидировали бумаги ПАО "Полюс" (+5,4%, объем торгов превысил 5,28 млрд рублей).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2204,41 пункта (+0,7%), индекс РТС просел до 987,39 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,4%.

Доллар к 18:50 по Москве подорожал до 70,32 рубля (+0,86 рубля).

Поставки западных вооружений Украине ведут к существенной эскалации, но это не способно изменить ход событий и военной спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Украина требует все новые и новые вооружения, Запад поощряет эти требования, присягает готовности эти вооружения обеспечить. Ситуация тупиковая, потому что это приводит к существенной эскалации, это приводит к тому, что все больше и больше напрямую вовлекаются страны НАТО в этот конфликт", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Кроме "Полюса" выросли в понедельник акции "Ростелекома" (+4,6% и +2,5% "префы"), "ММК" (+3%), расписки OZON (+2,7%), бумаги "Северстали" (+2,3%), Polymetal (+2,1%), "АЛРОСА" (+1,7%), "РусГидро" (+1,6%), ВТБ (+1,5%), "МТС" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,3%), "Норникеля" (+1%), "Магнита" (+1%), "Яндекса" (+1%), "НЛМК" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,7% "префы"), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%).

ПАО "Ростелеком" заинтересовано в покупке "Мегафона", сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Так, в конце 2022 года госоператор запросил у правительства разрешение на сделку, сказал один из источников издания, близкого к правительству. Другие участники рынка также слышали об интересе "Ростелекома" к "Мегафону".

Электростанции ПАО "РусГидро" в 2022 году с учетом Богучанской ГЭС (входит в СП с ОК "Русал") сократили производство электроэнергии до 135,7 млрд кВт.ч с 143,77 млрд кВт.ч в 2021 году, следует из сообщения компании. Таким образом, снижение составило около 5,6%.

Подешевели акции "Газпром нефти" (-0,5%), UC Rusal (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в начале недели сохранил восходящий импульс. Лучше рынка смотрелись представители металлургического и телекоммуникационного секторов. Фактором поддержки выступило ослабление рубля, прошедшего через январский налоговый период.

Внешний фон был противоречивым, охлаждение общего риск-аппетита связано с приближением заседаний ФРС (1 февраля) и ЕЦБ (2 февраля). Федрезерв, как ожидается, повысит диапазон ставок на 25 б.п., а европейский регулятор может сдвинуть ставки вверх на 50 б.п. Сценарий такого повышения в целом заложен в текущие ценовые уровни, в фокусе внимания будут прогнозы и риторика руководства центробанков.

При сопутствующей внешней конъюнктуре российский рынок во вторник может развить успех, прогноз по индексу Мосбиржи на 31 января - 2150-2250 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, бумаги "Ростелекома" выросли на новостях об интересе к покупке "Мегафона". Также подорожали акции металлургов, реагируя на новости о расширении программы льготной ипотеки для IT-специалистов. Логично было бы предположить, что новость будет позитивом для акций строительных компаний, однако их реакция была минимальной. Для металлургов же расширение ипотечных программ означает потенциальный спрос на продукцию со стороны строительной отрасли.

Бумаги "Аэрофлота" поддержали новости о планах компании увеличить перевозки пассажиров на 7%. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский заявил, что в 2023 году объем перевозки пассажиров составит до 43,5 млн человек, после того как в 2022 году пассажиропоток составил 40,7 млн человек.

Европейские индексы снижались на фоне слабых данных о ВВП Германии, нефть также просела. "С одной стороны, Китай начал активно восстанавливаться после коронавирусных ограничений (пассажирский трафик в минувшие новогодние праздники на 74% превысил прошлогодний показатель), с другой - после "невнятного" декабря экспорт нефти из РФ вернулся к прежним объемам. То есть худшие опасения возникновения дисбаланса в объеме 1,0-1,5 млн б/с пока не оправдались", - отмечает аналитик.

Потенциальным фактором взрывного роста котировок нефти может стать ситуация на Ближнем Востоке. В минувшие выходные ряд оборонных объектов в Иране был атакован неизвестными дронами. "Официально никто не взял на себя ответственность, но СМИ говорят об операции Израиля, хотя со стороны США также звучали угрожающие предупреждения. В частности, президент Джо Байден говорил о возможности военного решения проблемы иранской ядерной программы. Поэтому можем предположить, что атака дронами будет далеко не последней", - считает Кочетков.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, неизвестно, какую долю в "Мегафоне" планирует приобретать "Ростелеком". Исходя из отчетности "Мегафона" за 2021 год, у "ЮСМ Телекома" и "АФ Телеком Холдинга" по 50% компании, обе они принадлежат холдингу USM Group, добавляет эксперт. В любом случае у "Ростелекома" в наличии только 49,5 млрд руб. денежных средств по состоянию на конец 2021 года, что затрудняет заключение сделки и потребует привлечения долга. Долговая нагрузка "Ростелекома" на конец 2021 года составляла 2,3х (чистый долг/OIBDA), что является вполне комфортным уровнем, и она может быть увеличена. Однако в этом случае есть риски для акционеров в виде отмены дивидендных выплат (по политике компании, если отношение чистого долга к OIBDA превысит 3х из-за разовых операций, СД компании вправе отказаться от выплаты дивидендов или существенно уменьшить их сумму), пояснил аналитик.

В случае приобретения "Мегафона" за счет капитала доля текущих акционеров будет размыта, что уменьшит привлекательность бумаг "Ростелекома", считает эксперт. Помимо этого, ФАС может не одобрить сделку из-за возможной монополизации рынка телекоммуникаций. "В итоге можно сказать, что приобретение контрольного пакета "Мегафона" "Ростелекомом" является маловероятным событием. "Мегафон" - дорогой актив и в текущих реалиях выступает фактором, увеличивающим финансовые риски для "Ростелекома". Вполне возможно, что компания сможет купить 5-10% акционерного капитала ПАО "Мегафон", тем самым увеличив свою фундаментальную стоимость. Однако, в свою очередь, для "Мегафона" нет какой-то явной причины для продажи долей в компании. В перспективе данная покупка могла бы оказать положительный эффект на финансовый профиль "Ростелекома", однако в текущих реалиях шансы совершение сделки крайне малы", - считает Жильников.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, на мировых фондовых площадках наблюдаются умеренно негативные настроения, так как инвесторы решили занять выжидательную позицию на старте очень насыщенной событиями недели, самым значимым из которых станет первое в этом году заседание ФРС США. Выходившие в последнее время статданные указывают на продолжающееся замедление инфляции в США, поэтому трейдеры с вероятностью практически 100% ожидают увеличения ключевой ставки в Штатах лишь на 25 б.п. (до 4,5-4,75% годовых).

Однако чиновники Федрезерва ранее в этом месяце неоднократно заявляли, что темпы роста потребительских цен по-прежнему остаются неприемлемо высокими, поэтому говорить о каком-то возможном начале смягчения монетарной политики до конца года не приходится. В связи с этим особое внимание будет приковано к пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, который может дать сигнал по поводу дальнейшей траектории ставки.

Помимо ФРС, заседания комитетов по монетарной политике на этой неделе проведут также центробанки еврозоны и Великобритании. ЕЦБ и Банк Англии, как ожидается, снова увеличат стоимость заимствований на 50 б.п. Главным событием конца недели станет публикация отчета по занятости в США за январь (ожидается замедление числа новых рабочих мест в стране до 185 тыс. при увеличении уровня безработицы на 0,1 п.п., до 3,6%).

Рынок акций РФ продолжил подъем в понедельник, сохранив позитивный импульс пятницы. Поддержку рынку оказали корпоративные новости, тогда как сдерживающим фактором выступило ухудшение внешнего фона. Кроме того, в предстоящие дни большую роль могут начать играть увеличившиеся геополитические и санкционные риски. В частности, уже в конце этой недели вступит в силу эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в ЕС, кроме того, вскоре могут появиться дополнительные подробности по обсуждаемому европейцами "потолку" цен на дизтопливо и мазут из РФ. В связи с этим текущий подъем российских акций выглядит неустойчивым, считает Додонов.

Ритейлер "Лента" (+0,6%) отчитался об увеличении выручки в IV квартале на 0,6% г/г, до 148,2 млрд руб. При этом по итогам всего 2022 года продажи компании выросли на 11,1%, до 537,4 млрд руб.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи удерживается выше 50-дневной скользящей средней, что говорит о возможности продолжения подъема в район 2220 пунктов. В случае пробития указанной линии вниз целью снижения может стать отметка 2060 пунктов, полагает Додонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции ПАО "Полюс" в начале недели продолжают пользоваться спросом вместе с акциями других золотодобытчиков, обновляя пик с конца июня 2022 года, хотя цены на сам драгоценный металл продолжают консолидацию у отметки $1930 за унцию. Эта неделя, вероятно, станет для золота определяющей в контексте прояснения дальнейшего курса ФРС в отношении процентных ставок.

"РусАгро" (+2,7%) в понедельник представила операционные результаты, согласно которым выручка в 2022 году выросла на 6%, до рекордных 258,6 млрд руб., а за IV квартал - упала на 11% г/г. Обыкновенные акции "Ростелекома" подскочили до максимума с сентября прошлого года на фоне сообщений СМИ о возможной покупке компанией "Мегафона" у основного владельца - холдинга USM. "При этом не исключено, что в переговорах также будет участвовать МТС. Объединение Tele2, уже принадлежащего "Ростелекому", и "Мегафона" потенциально позволит создать серьезного конкурента для МТС, претендующего на лидерство в отрасли. С фундаментальной точки зрения дальнейшие перспективы акций "Ростелекома" будут зависеть от хода переговоров", - полагает аналитик.

На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладают коррекционные продажи после выхода худших, чем ожидалось, данных по ВВП Германии. Позже по ходу недели понижательные риски исходят в том числе от оценок деловой активности в КНР за январь, а также итогов заседаний ключевых западных центробанков, полагает Кожухова.

Фондовая Азия

В Азии в понедельник преобладало снижение рынков акций, подрос Китай после новогодних каникул (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng упал на 2,7%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40 и DAX теряют 0,2-0,3%, FTSE подрос на 0,1%), снижаются Штаты (индексы теряют 0,3-1,8% во главе с Nasdaq).

ВВП Германии в IV квартале 2022 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и вырос на 1,1% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали отсутствия изменения ВВП в поквартальном выражении и роста на 1,3% в годовом.

Цены на нефть

На нефтяном рынке в понедельник цены сохраняют негативную динамику, инвесторы ждут на неделе заседаний ОПЕК+ и Федрезерва США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $85,72 за баррель (-1,1% и -0,9% в пятницу), мартовская цена WTI - $78,81 за баррель (-1,1% и -1,6% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent снизилась в цене на 1,1%, WTI - на 2,4%.

Тем временем, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 4 единицы и составило 609, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок увеличилось на то же число, составив 160.

ОПЕК+ отменила заседание технического комитета, обычно предшествующего встрече министров мониторингового комитета (JMMC), сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. Встреча экспертов техкомитета, которые представляют на рассмотрение мониторингового комитета выводы о ситуации на нефтяном рынке, намечалась на 31 января. Заседание министров JMMC, где председателями являются представители России и Саудовской Аравии, назначено на 1 февраля.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Наука-связь" (+39,8%), ПАО "НПО "Наука" (+28,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+14,8%), банка "Авангард" (+8,5%), ПАО "Коршуновский ГОК" (+6,6%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+6,3% и +8,6% "префы").

Подешевели после отсечки на бирже дивидендов акции "Трубной металлургической компании" (-8,2%, до 84,6 рубля, выплаты за 9 месяцев - 6,78 рубля на акцию), также просели "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-10%), "Ижстали" (-8,2%), акции ПАО "РКК "Энергия" (-6%), ПАО "Южуралникель" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,35 млрд рублей (из них 5,281 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 4,29 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,49 млрд рублей на акции "Газпрома").